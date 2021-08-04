В СК рассказали подробности обнаружения в Карелии места захоронения жертв фашистов

В Главном следственном управлении СК расследуют уголовное дело о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Карело-Финской ССР.

Сегодня же члены поискового отряда "Олонецкая оперативная группа" обнаружили в поселке Ильинском Карелии место массового захоронения советских граждан. Предположительно, это жертвы пособников фашистов во время Великой Отечественной войны.

- Обнаружить братскую могилу удалось в том числе благодаря местным жителям, которые знали о трагических событиях из воспоминаний очевидцев, - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следователи СК России прибыли в поселок Ильинский для проведения осмотра обнаруженного захоронения. В настоящее время на месте раскопа проводятся следственные действия. Предварительная оценка места происшествия свидетельствует об обнаружении останков гражданских лиц с признаками насильственной смерти.

Все обнаруженные останки будут направлены для проведения необходимых исследований с целью установления точного количества людей, которым они принадлежат, а также причин и обстоятельств их смерти.

По словам представителя ведомства, следователи СК России изучат полученные от УФСБ по Республике Карелия рассекреченные архивные материалы, из которых следует, что на территории обнаружения останков в период Великой Отечественной войны располагались лагеря оккупационных войск для мирных жителей.