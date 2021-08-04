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04.08.2021 18:53
Рубрика: Происшествия

В СК рассказали подробности обнаружения в Карелии места захоронения жертв фашистов

Текст: Наталья Козлова

В Главном следственном управлении СК расследуют уголовное дело о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Карело-Финской ССР.

Фото: Пресс-служба администрации Темрюкского района
На Кубани обнаружено массовое захоронение с останками жертв фашистов

Сегодня же члены поискового отряда "Олонецкая оперативная группа" обнаружили в поселке Ильинском Карелии место массового захоронения советских граждан. Предположительно, это жертвы пособников фашистов во время Великой Отечественной войны.

- Обнаружить братскую могилу удалось в том числе благодаря местным жителям, которые знали о трагических событиях из воспоминаний очевидцев, - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следователи СК России прибыли в поселок Ильинский для проведения осмотра обнаруженного захоронения. В настоящее время на месте раскопа проводятся следственные действия. Предварительная оценка места происшествия свидетельствует об обнаружении останков гражданских лиц с признаками насильственной смерти.

Все обнаруженные останки будут направлены для проведения необходимых исследований с целью установления точного количества людей, которым они принадлежат, а также причин и обстоятельств их смерти.

По словам представителя ведомства, следователи СК России изучат полученные от УФСБ по Республике Карелия рассекреченные архивные материалы, из которых следует, что на территории обнаружения останков в период Великой Отечественной войны располагались лагеря оккупационных войск для мирных жителей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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