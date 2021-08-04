Крым установил антирекорд по числу умерших с COVID-19 за неделю

За прошедшую неделю в Крыму зафиксировали 73 летальных исхода больных COVID-19, что является максимальным показателем смертности за время пандемии. Об этом на совещании оперативного штаба по предупреждению коронавируса сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

По ее словам, 20 процентов из числа умерших вследствие заражения коронавируса - младше 65 лет. Из них же 84 процента обратились за медицинской помощью позже второго дня заболевания. Пеньковская напомнила, что вытеснивший на полуострове остальные индийский штамм коронавируса очень быстро вызывает клинические проявления и более заразен.

- Он более агрессивно ведет себя в плане развития ситуации, чем предыдущий британский и уханьский штамм, с которого начиналась эпидемия в 2020 году, - уточнила она.

По данным Минздрава РК, всего за время пандемии в республике вследствие коронавируса скончались 1 808 человек, в том числе 15 - за прошедшие сутки.