Крымский университет примет 113 студентов-туристов

Новости

Россиян нет среди пострадавших при столкновении поездов в Чехии 11:39
ЦСКА объявил о переходе футболиста Тикнизяна в "Локомотив" 11:39
Москва вошла в тройку лидеров рейтинга Greenpeace 11:36
В Москве прощаются с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским 11:30
Названа причина столкновения поездов в Чехии 11:24
В Латвии могут принять закон о праве увольнять работников без прививок 11:23
"Яндекс.Карты" и "Навигатор" появились в Android Auto и Apple CarPlay 11:20
Здание кабмина Украины эвакуировали из-за угрозы взрыва 11:15
Более 42 тысяч московских пенсионеров получили подарки после вакцинации 11:04
Неизвестный захватил здание правительства Украины 11:01
СМИ: Неизвестный угрожает взорвать гранату в здании кабмина Украины 11:00
Инцидент исчерпан: Нападавшие покинули танкер в Оманском заливе 10:57
Генпрокуратура направила иск о взыскании 126 млн долларов с Михаила Абызова 10:55
Ученый Мажуга: Российские университеты дают ответы на глобальные вызовы 10:53
Из Владивостока открываются прямые рейсы в Читу и Улан-Удэ 10:53
Два человека погибли при столкновении поездов в Чехии 10:51
Шойгу высоко оценил предложение возглавить федеральную часть списка "ЕР" 10:48
"Роскосмос" объяснил нештатное включение двигателей "Науки" 10:43
ФПА обратилась к Бастрыкину из-за нападений на адвокатов 10:42
При столкновении поездов в Чехии пострадали около 50 человек 10:37
Дым от лесных пожаров в Якутии дошел до Ямала 10:32
Посол Сербии в России скончался на 71-м году жизни 10:11
Экспорт российских вакцин увеличился в 32 раза 10:10
Дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Норильска 10:06
На востоке Москвы местный житель сжег три машины 09:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
04.08.2021 10:23
Рубрика: Экономика

Крымский университет примет 113 студентов-туристов

Текст: Алексей Вакуленко

В рамках реализуемой в России программы студенческого туризма Крымский федеральный университет получил 113 заявок на посещение вуза. Об этом со ссылкой на главного менеджера департамента социальной и воспитательной работы КФУ Полину Болбочан сообщила пресс-служба университета.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Что покажут вузы путешественникам по программе развития студенческого туризма

В учебном заведении ожидают студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Казани, Владивостока, Йошкар-Олы и других российских городов. КФУ готов разместить одновременно в своих общежитиях 35 туристов. По словам Болбочан, в рамках программы вуз уже посетили семь человек.

- С пятого августа забронированы все места до конца программы, - пояснила она.

Болбочан рассказала, что в КФУ для гостей разработали туристические программы, рассчитанные на три и пять дней, которые предполагают их самостоятельное перемещение по Крыму.

Университет предоставляет студентам-туристам места в четырех общежитиях в Симферополе. Стоимость проживания для одного человека - от 17 до 153 рублей в сутки.

Разработанная Министерством науки и высшего образования РФ программа студенческого туризма стартовала 15 июля и продлится до 25 августа. В рамках программы студенты могут путешествовать по России, имея возможность остановиться в общежитиях 15 участвующих в проекте вузов.

В регионах Экономика Туризм Общество Образование Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Развитие туризма в России

Главное сегодня

Попова заявила о достаточно напряженной ситуации с COVID-19 в России
СМИ: Захваченный в Оманском заливе танкер двинулся в сторону Ирана
В Забайкалье после столкновения грузовых поездов завели дело
Российская каратистка Чернышева не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса
В Москве прощаются с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков