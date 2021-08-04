Крымский университет примет 113 студентов-туристов

В рамках реализуемой в России программы студенческого туризма Крымский федеральный университет получил 113 заявок на посещение вуза. Об этом со ссылкой на главного менеджера департамента социальной и воспитательной работы КФУ Полину Болбочан сообщила пресс-служба университета.

В учебном заведении ожидают студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Казани, Владивостока, Йошкар-Олы и других российских городов. КФУ готов разместить одновременно в своих общежитиях 35 туристов. По словам Болбочан, в рамках программы вуз уже посетили семь человек.

- С пятого августа забронированы все места до конца программы, - пояснила она.

Болбочан рассказала, что в КФУ для гостей разработали туристические программы, рассчитанные на три и пять дней, которые предполагают их самостоятельное перемещение по Крыму.

Университет предоставляет студентам-туристам места в четырех общежитиях в Симферополе. Стоимость проживания для одного человека - от 17 до 153 рублей в сутки.

Разработанная Министерством науки и высшего образования РФ программа студенческого туризма стартовала 15 июля и продлится до 25 августа. В рамках программы студенты могут путешествовать по России, имея возможность остановиться в общежитиях 15 участвующих в проекте вузов.