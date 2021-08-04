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04.08.2021 10:27
Рубрика: Общество

В "Атамани" сварили рекордную тонну кубанского борща

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 175(8526)
В минувшие выходные в популярном у туристов этнографическом комплексе "Атамань", расположенном на берегу Азова, был зафиксирован необычный рекорд: известный кубанский повар Владимир Землянов приготовил 1101 литр борща.
Владимир Землянов: Все продукты в нашем борще - исключительно кубанского производства. Фото: Роман Цыбулевский Владимир Землянов: Все продукты в нашем борще - исключительно кубанского производства. Фото: Роман Цыбулевский
Владимир Землянов: Все продукты в нашем борще - исключительно кубанского производства. Фото: Роман Цыбулевский

Это достижение в скором времени войдет в Книгу рекордов России, представители которой присутствовали на этом мероприятии и составили соответствующий официальный протокол.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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По словам Владимира Землянова, идея сварить "самый большой борщ" витала уже давно и наконец ее удалось воплотить в жизнь. Помогли представители власти и спонсоры.

- Мы занялись подготовкой к приготовлению блюда еще накануне - с десяти часов утра впятером резали овощи, - рассказал корреспонденту "РГ" Владимир. - А на следующий день с 05.00 начали варить бульон из говяжьих костей, после 11.00 закинули овощи и к 13.00 блюдо было полностью готово. Почему борщ? Это летнее вкусное кубанское блюдо, наша гордость. Но есть еще и личная история. Когда я был маленьким, то всегда вечером просил у мамы не конфеты, как многие дети, а тарелку борща. Сейчас, имея поварской стаж более 15 лет, очень люблю готовить это блюдо. Оно всегда получается разным, и в этот раз классический борщ удался. Раньше не ставил никаких рекордов, но помню, что, работая в кейтеринге, готовил завтрак, обед и ужин на полторы тысячи человек.

По словам мастера, сначала планировалось приготовить 700 литров традиционного блюда строго по старинному рецепту. Но когда подсчитали имеющиеся в наличии продукты, то стало понятно, что есть все возможности сварить и тонну.

- Все продукты в нашем блюде - исключительно кубанского производства. Большую часть вместе с помощниками мы купили на местных рынках. Я - коренной житель Краснодарского края и могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что на Кубани сегодня так называемый "борщевой набор" является самым доступным в стране, - заявил Землянов.

Свой фирменный рецепт повар раскрывать не стал, но вот сколько и чего вошло в громадный котел, назвал.

Итак, для приготовления рекордного блюда его дружной команде потребовалось (в килограммах): 80 - лука и моркови, 120 - картофеля, 100 - мяса, 100 - свежей капусты, 80 - знаменитой кубанской борщевой свеклы, 25 - свежих таманских помидоров, 50 - томатной пасты, 20 - болгарского перца и пять - разнообразной зелени.

- Борщ обошелся примерно в 50 тысяч рублей, - уточнил Землянов. - Получилось более четырех тысяч порций. Кроме того, что угостили им казаков из Темрюкского районного общества, мы разлили его по кастрюлям и бидонам и развезли в пришкольные лагеря детям.

Фото: Из архива Ольги Руденко
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Отметим, что "Атамань" уже не первый раз становится местом установления подобных рекордов. К примеру, в один из курортных сезонов представители всех муниципальных образований Краснодарского края соорудили бутерброд с салом длиной... 80 метров. Так открылся ставший сегодня очень посещаемый фестиваль "Гарнэ сальцэ". Затем каждый гость, от мала до велика, смог попробовать местное лакомство и сфотографировать самые необычные блюда, которыми на всю длину был уставлен стол.

Не менее ярким каждый раз получается в этнографическом комплексе и ежегодный праздник вареников "Навары, мылая". Однажды здесь сразу три тысячи гостей накормили варениками с вишней, малиной, творогом, курагой, адыгейским сыром, картошкой и салом, квашеной капустой, а также грибами.

Между тем

Сегодня на Кубани работают 16 этнокомплексов, этнических центров, музейно-туристских комплексов, которые специализируются на этнографическом направлении туризма. Они расположены на территории 11 муниципалитетов края: в Сочи, Анапе, Абинском, Апшеронском, Ейском, Темрюкском и других районах.

При посещении этих объектов туристы могут познакомиться с бытом и традициями народов региона, принять участие в событийных мероприятиях и мастер-классах, продегустировать блюда региональной кухни.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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