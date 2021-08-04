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04.08.2021 19:10
Рубрика: Общество

В Ялту для борьбы с COVID-19 прибыли 40 врачей ФМБА

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
В Ялту для усиления местной системы здравоохранения в условиях пандемии прибыл сводный медицинский отряд Федерального медико-биологического агентства, в состав которого вошли более 40 специалистов. Решение о командировании медиков приняла руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

В числе прибывших - эндокринолог, акушер-гинеколог, педиатр, аллерголог-иммунолог, кардиолог, офтальмолог, три врача-невролога и шесть терапевтов.

Фото: Пресс-служба ФМБА
ФМБА направит в Ялту отряд медиков для лечения больных COVID-19

- Они будут принимать в амбулаторных подразделениях и лечить пациентов ковидного госпиталя и инфекционного отделения больницы, - рассказала мэр Ялты Янина Павленко. - При необходимости приедут еще.

Кроме кадровой помощи, Ялте выделено порядка 100 миллионов рублей на закупку дополнительного медоборудования и отправлено еще более 5600 доз вакцин от коронавируса.

Ранее на сегодняшнем заседании антикоронавирусного штаба глава РК Сергей Аксенов заявил об отправке в Ялту дополнительно двух автомашин скорой помощи, которые снизят чрезмерную нагрузку на врачей.

- По объективным причинам, связанным с высоким туристическим сезоном, Ялты испытывает колоссальную нагрузку на систему здравоохранения. Нагрузка на любого медработника нагрузка в разы выше, чем в среднем по Крыму. Республиканские органы власти готовы оказывать региону всяческое содействие в этом вопросе. При необходимости будем искать возможность добавить автомобили скорой помощи, прикомандировать врачей из других регионов Крыма. Главное - создание условий по всем направлениям для личного состава, который работает в больницах.

Сегодня же председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк подписал распоряжение о выделении еще 70 миллионов рублей на доплаты медработникам полуострова, участвующим в лечении пациентов с коронавирусом.

Ранее, напомним, руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила о рекордном числе умерших от коронавируса за минувшую неделю - 73 человек. И 20 процентов из них - пациенты моложе 65 лет. Ялта входит в число муниципалитетов с максимальных количеством выявляемых зараженных COVID-19.

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