В Крыму дело виновника гибели трех полицейских в ДТП передано в суд

Прокуратура Республики Крым передала для рассмотрения в суд уголовное дело с обвинительным заключением в отношении 35-летнего жителя Кировского района, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, из-за чего погибли трое сотрудников конвойной службы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщалось ранее, вечером 2 февраля в Кировском районе столкнулись служебное авто полиции LADA Priora с автомобилем Skoda Octavia, за рулем которого находился местный житель. В результате ДТП погибли трое сотрудников полиции. Еще четверо участников аварии получили травмы.

Полицейская машина, в которой находились четверо сотрудников конвоя и осужденный, перевозила последнего с включенными проблесковыми маячками из Кировского районного суда в СИЗО Симферополя. Автокатастрофа произошла из-за того, что водитель Skoda Octavia наехал на попутно движущегося велосипедиста, после чего вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с авто полиции.

Во время следствия эксперты ГСУ СК по РК провели более 15 различных сложных экспертиз. Они пришли к выводу, что тормозная система Skoda Octavia в момент происшествия была исправна, и ее водитель не наехал бы на велосипедиста, если бы применил экстренное торможение, попутно соблюдая боковой интервал и дистанцию (требований пунктов 8.1 и 10.1 Правил дорожного движения). В результате автомобилисту предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц.