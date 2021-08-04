В Сочи выставили на продажу земельный участок за 10 млрд рублей

В Сочи продается участок стоимостью более 9,9 миллиарда рублей. Объявление размещено на одном из интернет-сервисов о продаже недвижимости.

Площадь земельного участка под ИЖС составляет 190 гектаров. Он находится в микрорайоне Малый Ахун Хостинского района рядом с берегом Черного моря.

"В элитном, зеленом районе, - уточняется в объявлении. - Подробности по телефону, посредников просьба не беспокоить".

Как ранее писала "РГ", в этом году в Сочи подорожала недвижимость. Цены выросли от 30 до 100 процентов и выше.

- В Сочи стоимость новостроек и домов частного сектора увеличилась на 30 процентов, а на земельные участки - от 100, - заявила президент Гильдии риелторов Сочи Юлия Усачева. - Если раньше мы могли купить их от 200 тысяч рублей за сотку, то сейчас они уже стоят от 600. Причем земельные участки в основном востребованы без домов.