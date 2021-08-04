Бастрыкин поручил проработать все версии исчезновения девочки в Тюмени

Главка Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заслушал подробный доклад о расследовании обстоятельств исчезновения в Тюмени девятилетней девочки. "Он поручил тщательно проработать все версии произошедшего, обеспечить дальнейшее проведение поисковых мероприятий", - сообщается на официальном портале правоохранительного ведомства.

Напомним, школьница бесследно пропала 30 июня: она ушла из дома на улице Судостроителей, что в отдаленном старом микрорайоне города. Судя по всему, собиралась зайти в соседний пансионат, где дети нашли незапароленный Wi-Fi и пользовались им, когда хотели скачать какую-нибудь игру на телефон. К концу дня семья хватилась школьницу, сначала искали ее сами, потом пришли за помощью в полицию.

По словам родни, девочка раньше никогда не уходила надолго из дома, с близкими у нее конфликтов не было, равно как и других поводов для побега. Правоохранители допросили членов семьи пропавшей - отца, старшую 18-летнюю сестру, их мать, которая живет отдельно от детей.

До сих пор местонахождение девочки не установлено. Искать ее продолжают неравнодушные жители города, волонтеры. В регионе работают эксперты Главного управления криминалистики СК РФ. Расследование дела по статье 105 УК РФ "Убийство" находится на контроле в центральном аппарате ведомства.