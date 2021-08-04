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Рубрика: Происшествия

В Югре завели дело о гибели пассажира лодки, столкнувшейся с теплоходом

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Центральное МСУт УФО Фото: Центральное МСУт УФО
Фото: Центральное МСУт УФО

В Югре возбуждено уголовное дело по факту столкновения лодки и теплохода, в результате которого погиб 25-летний мужчина.

Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье увеличилось

Вечером 28 июля на реке Конда столкнулись "Казанка", в которой находились три человека, и теплоход "Следопыт", следовавший из поселка Болчары в Ханты-Мансийск.

"Собственник маломерного судна погиб, пассажиры 48 и 25 лет получили травмы различной степени тяжести", - передает Центральное МСУт УрФО.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта". Идет расследование: специалисты осмотрели суда, допрашивают свидетелей, назначены экспертизы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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