В Югре завели дело о гибели пассажира лодки, столкнувшейся с теплоходом

В Югре возбуждено уголовное дело по факту столкновения лодки и теплохода, в результате которого погиб 25-летний мужчина.

Вечером 28 июля на реке Конда столкнулись "Казанка", в которой находились три человека, и теплоход "Следопыт", следовавший из поселка Болчары в Ханты-Мансийск.

"Собственник маломерного судна погиб, пассажиры 48 и 25 лет получили травмы различной степени тяжести", - передает Центральное МСУт УрФО.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта". Идет расследование: специалисты осмотрели суда, допрашивают свидетелей, назначены экспертизы.