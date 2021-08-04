Ректор МГУ Виктор Садовничий: Засурский воспитывал не просто журналистов, а личности

На факультете журналистики МГУ проходит церемония прощания с президентом факультета профессором Ясеном Засурским, который ушел из жизни 1 августа 2021 года.

В Домовом храме Святой мученицы Татианы при журфаке МГУ в кругу семьи, близких друзей и коллег прошла гражданская панихида и отпевание.

- Он служил университету, его знали и помнили многие выпускники МГУ, даже с других факультетов, - рассказал на панихиде ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий.

Ректор вспомнил, как впервые попал в легендарный кабинет Засурского: "Там все - от пола до потолка - было в книгах. Кому-то это могло показаться хаосом, но для Ясена Николаевича все там было на своем месте: он прекрасно ориентировался".

- Засурский воспитывал не просто журналистов, а личности. Факультет осиротел. Мне будет не хватать вас, спасибо за жизнь, отданную университету, - сказал Виктор Садовничий.

В 12.30 во дворе журфака начнется публичная церемония прощания. Ясен Засурский будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.