В Москве прощаются с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским

В Домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ проходит церемония прощания с президентом факультета журналистики МГУ им. Ломоносова, профессором Ясеном Засурским. Он скончался 1 августа на 92-м году жизни.

Публичная церемония прощания начнется в 12.30 под открытым небом во дворике журфака у памятника Ломоносову.

Сейчас в храме на закрытой гражданской панихиде семья, коллеги, друзья, в том числе ректор МГУ Виктор Садовничий, декан журфака Елена Вартанова, журналист Андрей Малахов, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, гендиректор ФГБУ "Редакция "Российской газеты" Павел Негоица.

Коллеги Ясена Засурского предложили присвоить факультету журналистики его имя.