Роскомнадзор заблокировал сайт онлайн-сервиса DeviantArt

Роскомнадзор заблокировал сайт сервиса DeviantArt, популярного среди любителей рисования.

"Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006г. №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - говорится в сообщении при попытке перехода на страницу сайта.

В неи отмечается, что адрес портала внесён в Единый реестр доменных имен сайтов, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено.

Ранее Роскомнадзор неоднократно направлял в адрес популярного у любителей рисования сервиса требования удалить противоправную информацию. В случае неисполнения требований служба обещала заблокировать ресурс.