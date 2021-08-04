Роскомнадзор заблокировал сайт онлайн-сервиса DeviantArt

Новости

В Болгарии переполнились лагеря для беженцев 17:43
Как переезд "Газпрома" скажется на бюджетах Москвы и Петербурга 17:42
Беларусь обвинила Евросоюз в скотском отношении к мигрантам 17:32
Грузчики волгоградского аэропорта осуждены за кражу багажа пассажиров 17:18
Путин проведет 5 августа совещание с правительством 17:15
Более 3000 вопросов пришло от вузов в техподдержку программы "Приоритет 2030" 17:14
На нотариуса завели дело из-за сделки с недвижимостью семьи актера Баталова 17:07
Путин поздравил синхронисток Ромашину и Колесниченко с победой на Олимпиаде 16:52
"Черные банкиры" обналичили в Москве полмиллиарда рублей 16:50
Мизулина: Лишение родительских прав станет крайней мерой по новому законопроекту 16:36
Карякин и Дуда свели вничью первую партию финала Кубка мира по шахматам 16:35
Томас Андерс рассказал, как его машина сгорела на Ибице 16:31
Суд заставил банк разблокировать карты уральца, продававшего биткоины 16:20
В Тюмени из частного музея вывезли две тысячи экспонатов на экспертизу 16:11
РФПИ: Процесс одобрения "Спутник V" в EMA идет в позитивном ключе 16:10
Видео: солист "Иванушек" поддержал МакSим исполнением песни "Мой рай" 16:07
Пересевшую на стадионе петербурженку полгода не будут пускать на матчи 16:03
В Петербурге водитель маршрутки отказался везти программиста с ДЦП 15:51
Музыкант Валерий Шаповалов заразился в больнице COVID и умер 15:42
Соцопрос: Более 66% россиян имеют высшее образование 15:35
Бассейны павильона "Ластоногие" в Московском зоопарке начали заполнять водой 15:35
"Майор Гром" стал самым популярным фильмом на Netflix 15:34
Индия вывела в море первый собственный авианосец 15:23
Как действовать вкладчикам рухнувшей пирамиды Finiko 15:18
В Минсельхозе сообщили, что цены на овощи в этом году будут стабильными 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
Юрий Жданов: Жесткое оружейное законодательство снижает количество убийств
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
На что в Раифском монастыре пожертвовал деньги первый президент Татарстана
04.08.2021 17:07
Рубрика: Экономика

Роскомнадзор заблокировал сайт онлайн-сервиса DeviantArt

Текст: Юлия Акиньшина

Роскомнадзор заблокировал сайт сервиса DeviantArt, популярного среди любителей рисования.

Фото: msk.arbitr.ru
Суд поддержал требования Роскомнадзора о блокировке роликов на YouTube

"Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006г. №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", - говорится в сообщении при попытке перехода на страницу сайта.

В неи отмечается, что адрес портала внесён в Единый реестр доменных имен сайтов, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено.

Ранее Роскомнадзор неоднократно направлял в адрес популярного у любителей рисования сервиса требования удалить противоправную информацию. В случае неисполнения требований служба обещала заблокировать ресурс.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минцифры Роскомнадзор

Главное сегодня

РФПИ: Процесс одобрения "Спутник V" в EMA идет в позитивном ключе
Суд не выпустил из СИЗО насмерть сбившую детей москвичку
Красильников и Стояновский вышли в полуфинал Олимпиады
Памфилова: Уже зарегистрировано более 4 тысяч кандидатов в Госдуму
Россияне смогут получить скидку в 25% на электромобили
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp