Росстат зафиксировал подорожание бензина в рознице на 11 копеек

Средние розничные цены на бензин за период с 26 июля по 2 августа выросли на 11 копеек до 48,55 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 12 копеек до 50,35 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 9 копеек до 45,72 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 11 копеек - 49,47 рубля за литр, а цена марки АИ-98 увеличилась на 19 копеек - 56,72 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 67 центрах субъектов Российской Федерации. Сильнее всего топливо подорожало во Владивостоке - на 1,2% и Чите - на 1,0%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано во Владикавказе - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,80 до 49,87 рубля, марки АИ-95 - от 48,69 до 53,89 рубля, марки АИ-98 - от 49,99 до 59,39 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 44,10 до 46,15 рубля, марки АИ-95 - от 47,80 до 50,70 рубля, марки АИ-98 - от 56,70 до 59,00 рубля за литр.

В среднем с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 5,5%, бензин марки АИ-95 на 5,1%, марка АИ-98 - на 6%, а дизельное топливо повысилось в цене на 3,4%.

По сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 26 июля по 1 августа увеличилось на 6,9%, а выпуск дизельного топлива снизился - на 11,7%.