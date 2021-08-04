Росстат зафиксировал подорожание бензина в рознице на 11 копеек

За неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 9 копеек до 45,72 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 11 копеек - 49,47 рубля за литр, а цена марки АИ-98 увеличилась на 19 копеек - 56,72 рубля за литр.
Рост цен на бензин отмечен в 67 центрах субъектов Российской Федерации. Сильнее всего топливо подорожало во Владивостоке - на 1,2% и Чите - на 1,0%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано во Владикавказе - на 0,1%.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,80 до 49,87 рубля, марки АИ-95 - от 48,69 до 53,89 рубля, марки АИ-98 - от 49,99 до 59,39 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 44,10 до 46,15 рубля, марки АИ-95 - от 47,80 до 50,70 рубля, марки АИ-98 - от 56,70 до 59,00 рубля за литр.
В среднем с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 5,5%, бензин марки АИ-95 на 5,1%, марка АИ-98 - на 6%, а дизельное топливо повысилось в цене на 3,4%.
По сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 26 июля по 1 августа увеличилось на 6,9%, а выпуск дизельного топлива снизился - на 11,7%.