Ростех опроверг данные о повреждении двигателя пожарного Бе-200 в Греции

Российский самолет-амфибия Бе-200 продолжает тушить пожары в Греции. Его незапланированная остановка была связана со срабатыванием датчика двигателя. При детальном изучении выяснилось, что силовые установки не повреждены. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха, комментируя информацию, появившуюся в некоторых греческих СМИ. Там говорилось, что у Бе-200 вышел из строя один из моторов.

"Для оценки ситуации самолет совершил посадку, которая прошла в штатном режиме, на двух двигателях, без каких-либо повреждений", - подчеркнули в Ростехе.

После короткого анализа ситуации, подтвердившего работоспособность двигателя, самолет-амфибия продолжил заниматься тушением пожаров. Впрочем, уточнили в ведомстве, вскоре машина пройдет плановое техническое обслуживание. Оно предусмотрено по контракту по пожаротушению, подписанному в Афинах между Министерством защиты граждан Греции и ПАО "Ил", напоминает РИА Новости.