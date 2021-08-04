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04.08.2021 15:03
Рубрика: Легковые авто

Средняя цена нового автомобиля в России продолжает расти

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в первом полугодии 2021 года составила 1,886 млн рублей, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: www.instagram.com/ladatsentrcherepovets/
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Как сообщает "Автостат", по итогам шести месяцев текущего года средняя стоимость иномарки увеличилась на 14,4% и подобралась к отметке 2 246 000 рублей. Что касается отечественных машин, то цена выросла на 11,6% и теперь достигла 782 000 рублей.

Напомним, что средневзвешенная цена нового автомобиля рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объёмов продаж по каждой модели с учётом модификаций (объём мотора, коробка, привод, тип кузова).

По результатам первого полугодия 2021-го рост авторынка России составил 37,5%. Из-за этого Минпромторг решил не возобновлять с августа программу льготного автокредитования.

В настоящее время на российском авторынке наблюдается дефицит машин. При этом производители продолжают повышать цены на свою продукцию.