Средняя сумма долга по штрафам ГАИ составила 840 рублей

В федеральной службе судебных приставов сообщили свежую статистику: всего наши соотечественники задолжали приставам по штрафам за нарушение Правил дорожного движения более 18 миллиардов рублей.

Такая сумма находилась на исполнении у судебных приставов в первом полугодии. Как подсчитало ТАСС, средняя сумма долга превысила 840 рублей. Однако надо учитывать, что в реальности штрафнику приходится платить больше.

По закону, если человек не платит добровольно и в дело вступают приставы, должнику приходится заплатить еще и исполнительский сбор: 7 процентов от суммы долга, но не менее тысячи рублей. Так что 500 рублей неоплаченного штрафа автоматически превращаются в 1,5 тысячи. Но средняя сумма взята без учета исполнительского сбора.

По информации ФССП, непосредственно в этом году возбуждено свыше 8 миллионов исполнительных производств, общая сумма задолженности по которым превышает 7 миллиардов рублей. Еще 11 с лишним миллиардов - долги, набежавшие у штрафников еще в прошлом году. Хотя сегодня выгодно оплатить штраф сразу и отдать только половину, некоторые водители обрастают долгами.

Например, в Москве судебные приставы принудили заплатить 48-летнего водителя сразу 138 штрафов. "В связи с неисполнением должником требований исполнительного документа в срок судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму 44 тысячи рублей. Общая задолженность гражданина составила более 180 тысяч рублей", - рассказывают в пресс-службе Главного управления ФССП России по Москве.

Пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства на банковских картах должника. Но денег на счетах, судя по всему, не хватило.

"Также было выяснено, что у мужчины в собственности находится автомобиль "Киа Рио", поэтому дополнительно был наложен запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств", - рассказывают в пресс-службе.

Запрет на регистрационные действия означает, что человек не сможет ни продать автомобиль, ни подарить. Это относительно мягкая мера, но она часто срабатывает. В данном случае, как рассказывают в службе судебных приставов, человек пришел и выплатил весь долг.

Точно так же запрет на регистрационные действия заставил расплатиться с долгами другого столичного лихача: 27-летний мужчина набрал на своем "Ягуаре" 104 штрафа на общую сумму более 130 тысяч рублей. Но не горел желанием платить до тех пор, пока не загорелся желанием продать лихого железного коня.

"Оплата штрафов была произведена должником после того, как он не смог продать свой автомобиль. Из-за действующего запрета сделка купли-продажи оказалась под угрозой срыва. В результате должнику пришлось погасить не только штрафы в полном объеме, но и исполнительский сбор на сумму 104 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе столичного управления ФССП.

Кроме того, лихачи должны быть готовы к аресту машины. В самом крайнем случае, когда долгов набежало очень много, авто могут продать, чтобы за счет вырученных средств погасить долги. Остальную сумму вернут теперь уже безлошадному лихачу. Впрочем, до продажи дело доходит редко. Для многих должников сам арест авто становится поводом идти в кассу. Вот живой пример: в отношении 31-летнего москвича возбуждено 89 исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД, назначенных за превышение скорости, на общую сумму в размере 107 тысяч рублей. Плюс ему начислили исполнительский сбор - 89 тысяч. В ходе рейда сотрудниками ГАИ была обнаружена и задержана машина должника, а судебным приставом наложен арест на транспортное средство.

"Арестованный автомобиль был эвакуирован на специализированную стоянку ГКУ "АМПП". Неплательщику административных штрафов вручены квитанции для оплаты долга. После этого автовладелец полностью выплатил задолженность по штрафам и исполнительский сбор. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением", - рассказали в ведомстве.