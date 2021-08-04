Суд поддержал требования Роскомнадзора о блокировке роликов на YouTube

Роскомнадзор выиграл судебный спор с американской компанией Google, которую обязал заблокировать двенадцать роликов на YouTube, пишет РИА Новости.

В них содержались призывы к гражданам, в том числе детям, участвовать в незаконных митингах в январе этого года. Google просил признать незаконными эти требования.

В среду американской компании, которой принадлежит видеохостинге YouTube, отказал Арбитражный суд Москвы.

Аналогичные ролики, призывающие детей участвовать в протестах, Роскомнадзор потребовал удалить соцсети TikTok и "ВКонтакте". К 23 января из интернета было удалено 89% таких материалов.