Toyota показала отвергнутые варианты дизайна Land Cruiser 300

Toyota Motor распространила изображения поисковых эскизов, подготовленных в процессе разработки экстерьера нового Land Cruiser 300 - эти рисунки можно считать альтернативными вариантами дизайна, которые были отвергнуты.

Стиль серийного Land Cruiser 300 стал эволюционным развитием облика его предшественников - моделей серий 200, 100 и 80, - но специалисты компании отрабатывали и радикальное изменение парадигмы дизайна. Так, в одном из вариантов, условно названных Hey-X, рассматривалось близкое к шестиугольнику сечение кузова с уходящими под днище боковинами и необычным оформлением переда и зада с черными глянцевыми панелями. В другом фор-проекте под названием World Runner можно увидеть сочетание близких к серийной машине пропорций и более сложной пластики передней и задней части с зауженными фарами и фонарями. В еще одном поисковом предложении Gross Ingot дизайнеры "сняли" широкие фаски с расширителей колесных арок.

Фото: Toyota Motor

Фото: Toyota Motor

Фото: Toyota Motor

Поскольку Land Cruiser - очень важный и традиционно успешный продукт Toyota Motor, компания не смогла позволить себе радикальные эксперименты с дизайном машины, сделав выбор в пользу классических пропорций и умеренной пластики внешних панелей.

Напомним, серийный Land Cruiser 300 в России предлагается с 3,5-литровым бензиновым турбированным V6, цена машины начинается от 5 613 000 рублей.