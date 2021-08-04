В Европе стартовали продажи электрического УАЗ "Хантер" за 40 тысяч евро

Волю компании MW Motors из Чехии не сломила пандемия и другие трудности, с которыми пришлось встретиться на пути по выводу электрифицированного внедорожника УАЗ "Хантер". Только теперь это никакой не "Охотник", а MWM Spartan EV.

MWM Spartan EV оснащается 120-киловаттным асинхронным мотором с моментом 600 Нм. Стоковый ЗМЗ УАЗ "Хантер" выдаёт 134 л.с. и 217 Нм. Трансмиссия была заменена - она автоматическая, система подключаемого полного привода с понижающим рядом сохранилась.

Ёмкость аккумулятора 62,16 кВт·ч. Правда, не совсем понятно, сколько же на самом деле можно проехать на одной зарядке: на сайте MW Motors указано два показателя: в таблице с техническими характеристиками - 240 км, а на "рекламной" странице модели - 150 км.

Внешне MWM Spartan от нашего УАЗ "Хантер" отличается решёткой радиатора, которая у электрического Spartan EV "глухая". Также внедорожник получил цифровую панель приборов, опционально доступны система контроля давления в шинах, лебёдка, багажник на крышу с лестницей, подножки и так далее.

Цена базовой версии Spartan EV с матерчатым верхом - 39 900 евро. Это на 20 тысяч евро больше, чем просят за обычный MWM Spartan.