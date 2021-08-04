В ПФР разъяснили, как в стаже учитываются периоды ухода за ребенком

Страховые периоды - это те, когда человек работает и за него работодатель отчисляет страховые взносы в Пенсионный фонд. Соответственно нестраховые периоды - это когда человек не работает. В такие периоды работодатели не производят никаких отчислений и пенсионные права на страховую пенсию у человека не формируются. К нестраховым периодам относится и время ухода за ребенком.

Тем не менее по закону "О страховых пенсиях" в страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет (но не более шести лет в общей сложности). Пенсионные коэффициенты при этом начисляются не более чем за 4 детей.

В страховой стаж также может быть включен период ухода за ребенком-инвалидом, если соответствующий период не засчитан в страховой стаж другому родителю при установлении ему страховой пенсии.

За период ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Столько же коэффициентов положено одному из родителей по уходу за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет.

3,6 пенсионного коэффициента насчитывается за период ухода одного из родителей за вторым ребенком до достижения им возраста полутора лет. 5,4 пенсионного коэффициента будет засчитано за период ухода одного из родителей за третьим (четвертым) ребенком до достижения им возраста полутора лет.

Такое количество пенсионных коэффициентов насчитают, если родитель не работал во время ухода за ребенком. А вот если мама или отец, находясь в отпуске по уходу за ребенком, работали, то у них будет право выбора, какие пенсионные коэффициенты использовать при расчете пенсии: или за работу, или за нестраховой период. По закону можно выбрать только один период. Это нужно отразить в заявлении при обращении за установлением пенсии.

В ПФР также обращают внимание на то, что периоды ухода за ребенком засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы и (или) другой деятельности (независимо от их продолжительности), за которые уплачивались страховые взносы. Но при этом стоит обратить внимание и на такой момент: если человек будет претендовать на досрочный выход на пенсию, имея длительный стаж (42 года для мужчин и 37 - для женщин), то нестраховые периоды, связанные с уходом за ребенком или службой в армии, в него не войдут.

Ранее в интервью "Российской газете" замминистра труда России Ольга Баталина рассказала о всех существующих сегодня мерах соцподдержки семей с детьми.

По словам Баталиной, ключевая задача социального блока правительства сегодня - выстроить целостную систему поддержки семей с детьми на всех этапах воспитания детей при условии, что семья в этой поддержке объективно нуждается.

"С одной стороны, поэтапно расширяется период поддержки воспитания ребенка в семье, а, с другой стороны, настраивается оценка адресности для того, чтобы эта помощь действительно приходила в те семьи, в которых она нужна. В семьи, которые оказались в трудной ситуации, сделали все для того, чтобы ее выправить, но без помощи государства они справиться на определенном жизненном этапе не могут. Им нужна системная социальная поддержка", - подчеркивает Баталина.