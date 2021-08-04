В полиции Украины объяснили, почему участник АТО захватил правительство

Мужчина, захвативший здание украинского правительства и угрожавший взорвать там гранату, может сесть в тюрьму на срок до 15 лет. Об этом после задержания злоумышленника сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он подтвердил информацию, что задержанный был участником АТО в Донбассе. "Прошел боевые действия, был два раза ранен, в том числе у него была черепно-мозговая травма", - сказал Клименко на брифинге.

Мужчина был вооружен боевой гранатой, при этом он не выдвигал никаких требований. В отношении задержанного возбуждено дело по четырем статьям, в том числе о захвате заложников. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

"Он пошел на это из-за жизненных обстоятельств. Его просто достала жизнь", - сказал Клименко.

Перед задержанием мужчины проводилась эвакуация здания кабмина, было перекрыто движение на прилегающих улицах. На место прибыли правоохранители, в частности спецназ, взрывотехники и кинологи.

По данным украинских СМИ, задержанного зовут Владимир Прохнич, в 2015 году он был награжден тогдашним президентом Украины Петром Порошенко орденом "За мужество" третьей степени за участие в боевых действиях в Донбассе.