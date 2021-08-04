В России могут ввести налог на мясо

Климатическая повестка может привести к вводу налога на мясо. Такое мнение в среду на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2121" высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Эксперт отметил, что это не вопрос далекого будущего, ведь уже введен углеродный налог.

"По мере того, как температура будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО 2 . Например, сельское хозяйство. Это означает, что через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо", - приводит ТАСС слова Пескова.

По его словам, именно климатическая повестка может изменить сферу животноводства и стать стимулом для развития новых технологий в этой сфере.

Из заключения Еврокомиссии следует, что углеродный налог может заработать в полную силу с 2035 года и будет постепенно увеличиваться с 2026 года по мере сворачивания бесплатных квот на выбросы, распределяемых среди участников европейского углеродного рынка. Больше всего он затронет Россию, Украину, Турцию, Беларусь, Албанию, Египет, Алжир, Марокко.