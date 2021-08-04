Видео: хотели спасти девушку-водителя, но что-то пошло не так

Это коротенькое видео - настоящая комедия ошибок, гимн путаницы, суеты и несогласованности сразу нескольких человек, начинающей автомобилистки и прохожих, кинувшихся ей на помощь. Вроде бы все хотели как лучше, но получилось как всегда.

На окраине какого-то небольшого городка в Бразилии девушка выезжала со двора на проезжую часть. Желая закрыть за собой ворота (или, как считают многие в Сети, загнать выбежавшую собаку), она вышла из салона, забыв поставить автомобиль на ручной тормоз. И попала фактически под собственную машину, которая сбила ее с ног дверью и прижала к земле.

Очевидцы - пожилая дама и несколько мужчин - кинулись на помощь. Быстро, но немного бестолково, создавая ненужную суету и мешая друг другу. Приподнять малолитражку они не смогли, а вот дотянуться до педали газа, чтобы съехать с жертвы, один из добровольных помощников все же сумел.

Машина задним ходом рванула с места в карьер, сбив с ног одного из них, и врезалась в противоположный дом. Ну что ж, хотя бы девушку смогли вытащить...