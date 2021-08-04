Видео: пьяный водитель заснул за рулем Tesla

Водитель Tesla Model S из Норвегии сел за руль в нетрезвом виде. Когда машина выехала на шоссе, он перевел управление в режим автопилота, а сам заснул.

Tesla двигалась со скоростью около 100 км/ч, аккуратно огибая изгибы дороги, но соседи по потоку заметили, что человек за рулем пребывает в бессознательном состоянии и начали снимать происходящее на видео. Через какое-то время машина плавно замедлилась и остановилась в тоннеле, парализовав движение.

Прибывшим на место сотрудникам полиции водитель Tesla, которого к тому времени разбудили, пытался наврать, будто за рулем его не было. Оправдание довольно бесполезное - в любом случае автопилот это всего лишь система помощи водителю, человек должен контролировать ситуацию и быть готов в любой момент принять управление на себя.