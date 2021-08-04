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04.08.2021 19:41
Рубрика: Экономика

Задержки с поставками второго компонента "Спутника V" устранят в августе

Текст: Юлия Акиньшина

Временные задержки с поставкой второго компонента "Спутника V" будут полностью устранены в августе. Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter вакцины.

Фото: Михаил Терещенко/РИА Новости
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Согласно данным производителя, мировой спрос на "Спутник V" остается очень высоким после испытаний его эффективности и безопасности. Вакцина зарегистрирована в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что процесс одобрения вакцины от коронавируса "Спутник V" в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) идет в положительном и профессиональном ключе.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса

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