Армани назвал стиль одежды Меркель интересным

Итальянский кутюрье Джорджио Армани в интервью журналу Zeit Magazin высоко оценил, как одевается канцлер Германии Ангела Меркель.

"Я всегда находил ее стиль интересным, сшитые на заказ пиджаки с подходящими к ним брюками", - заявил 87-летний Армани. По его словам, этот стиль излучает уверенность в себе и дает женщине возможность на равных конкурировать с мужчинами в костюмах.

Знаменитый модельер также нарисовал собственный дизайн одежды для Меркель по просьбе журнала. В его версии канцлер одета в черный костюм с широкими опущенными плечами и мягкими брюками типа "Марлен". Бренд "Армани", основанный в 1975 году, известен своими костюмами.

Дизайнеры одежды отмечают, что пиджаки госпожи канцлер могут быть разных цветов, чаще всего это темно-синий, черный и темно-красный, но бывают и самых смелых расцветок - от лайма до фуксии. Она не стесняется надевать одну и ту же вещь несколько раз, что также импонирует бережливым немцам. Никто не считает, сколько раз в одном и том же костюме появился какой-либо политик, полагают ее сторонники. Комплекты одежды главы правительства демонстрируют бережливость и постоянство. Население такой подход разделяет.

Ангела Меркель не выдвигает свою кандидатуру на федеральных парламентских выборах в сентябре 2021 года. В избирательном округе на острове Рюген ее заменит 33-летний финансист. Политик восемь раз подряд выигрывала избирательный округ 15, который носит название "Передняя Померания-Рюген, Передняя Померания-Грайфсвальд 1". До сих пор она сохраняет свой офис на Рюгене.