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05.08.2021 09:16
Рубрика: Легковые авто

Автосалон в Нью-Йорке отменили из-за нового штамма COVID. В четвертый раз

Текст: Константин Руссов
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Международный автосалон в Нью-Йорке проведение, которого было запланировано на август этого года, снова отменён. Это уже четвёртый раз за последние 18 месяцев.

Фото: Toyota Motor
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Очередному переносу проведения мероприятия способствовало распространение нового штамма "Дельта". Организаторы сообщили, что не хотят рисковать здоровьем ни посетителей, ни экспонентов.

Нью-Йоркский автосалон традиционно проводится в апреле, но в 2020 году по известной причине выставка была отменена. В августе прошлого года провести её тоже не получилось, как и весной 2021-го. Таким образом, автосалон должен состояться в апреле 2022 года.

В конце своего обращения организаторы мероприятия сообщили, что в апреле 2022 года автосалон будет масштабнее, чем прежде. При условии, конечно, если мир наконец-то оправиться от коронавируса и его последствий.