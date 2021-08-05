Автосалон в Нью-Йорке отменили из-за нового штамма COVID. В четвертый раз

Международный автосалон в Нью-Йорке проведение, которого было запланировано на август этого года, снова отменён. Это уже четвёртый раз за последние 18 месяцев.

Очередному переносу проведения мероприятия способствовало распространение нового штамма "Дельта". Организаторы сообщили, что не хотят рисковать здоровьем ни посетителей, ни экспонентов.

Нью-Йоркский автосалон традиционно проводится в апреле, но в 2020 году по известной причине выставка была отменена. В августе прошлого года провести её тоже не получилось, как и весной 2021-го. Таким образом, автосалон должен состояться в апреле 2022 года.

В конце своего обращения организаторы мероприятия сообщили, что в апреле 2022 года автосалон будет масштабнее, чем прежде. При условии, конечно, если мир наконец-то оправиться от коронавируса и его последствий.