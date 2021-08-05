Цены на АЗС растут быстрее инфляции

Рост цен на АЗС, по данным Росстата, уже целый месяц опережает инфляцию. Причем на неделе с 27 июля по 2 августа подорожание бензина на 0,23% произошло на фоне дефляции - снижения потребительских цен на 0,02%. В целом, с начала года инфляция составила - 4,53%, а рост цен на бензин - 5,4%.

Но это средняя температура по больнице. В Москве с начала года на АЗС цены на АИ-92 выросли - на 11,6-15,2%, а на АИ-95 - на 7,4-16,2%. В минэнерго на запрос "РГ" не ответили, но ранее подтверждали, что по итогам года средние розничные цены не превысят инфляции.

Чтобы это стало реальностью, рост цен на АЗС должен остановиться в ближайшие недели или хотя бы сократиться до минимума. Ожидать снижения розничных цен не приходится. Работа АЗС сейчас нерентабельна, и даже некоторое проседание оптовых цен на топливо после запрета экспорта бензина, анонсированного Минэнерго, и снижения нефтяных котировок не приведет к падению его стоимости в рознице. Но остановить подорожание можно.

Дополнительной мерой сдерживания могут стать соглашения об "заморозке" цен, аналогичные тем, что были заключены в 2018 году, считает старший консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов. Тогда были установлены индикативные уровни мелкооптовых цен, чтобы обеспечить необходимый уровень маржи АЗС до конца года.

По мнению эксперта, такая мера хотя и поспособствует стабилизации цен в рознице, но будет временным решением, поскольку часть убытков переложат на нефтяников. В средне- и долгосрочной перспективе необходима проработка системных решений, которые бы устроили всех участников рынка.

С точки зрения замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, единственная реальная возможность справиться с растущими ценами - укрепление рубля. "Можно, конечно, и акцизы снизить. Но на эту меру вряд ли пойдут, хотя сейчас акцизы в 2,5 раза выше, чем были в 2014-2015 годах. И их планируют еще повысить. Укрепление рубля в данной ситуации - более вероятный вариант", - говорит Фролов. Он считает, что, несмотря на сложность ситуации на топливном рынке, она стабилизируется в конце августа или в начале осени, когда спадет ажиотажный спрос.

По мнению руководителя международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антона Усова, правительство может попробовать договориться с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании цен. Это позволит оставить их в рамках сегодняшних значений с потенциалом роста 3-5 рубля за литр "на пистолете".

Помимо перечисленных мер, правительство может также пойти на введение временного госрегулирования цен на АЗС или, наоборот, прекращение их сдерживания, утверждает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Но второй вариант эксперт считает сомнительным, поскольку он противоречит всему, что власти делали на рынке до этого. А вот введение потолка цен или их фиксации на АЗС вполне реальны. Автотопливо можно причислить к социально значимым товарам, хотя бы потому, что оно влияет на стоимость других товаров. Заплатят за это нефтяные компании, а пострадает вся отрасль в целом. В конечном итоге это негативно скажется на рынке труда и экономическом росте, отметил Симонов.