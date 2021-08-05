Девочку, которую с рождения мать прятала в шкафу, передали родственникам

Девочка из города Карпинска Свердловской области, которую мать с рождения прятала в шкафу, передана родственникам, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова во время поездки в Якутск.

- Девочка у родственников, развивается и кушает в соответствии с возрастом, поэтому все хорошо - она в надежных любящих руках, - цитирует Анну Кузнецову ТАСС.

Мать девочки прятала ее в сумке в шкафу. Ребенка случайно обнаружили подруги женщины во время застолья, вызвав скорую помощь и полицию. По версии следствия, мать родила ребенка в конце апреля 2020 года самостоятельно и до начала октября толком не ухаживала за младенцем, надолго оставляя в квартире одну. Стационарная психологическая экспертиза в отношении матери ребенка показала, что она вменяемая.

Ей предъявлены обвинения в оставлении ребенка в опасности, истязании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Уголовное дело находится на рассмотрении в Карпинском городском суде.