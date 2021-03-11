На Урале признали вменяемой женщину, прятавшую дочь в шкафу

Новости

Путин поздравил Баха с переизбранием на пост президента МОК 16:43
Китай предложил участникам Олимпиады вакцину от коронавируса 16:33
Вынесен приговор двум сибирякам, убившим женщину ради машины 16:33
Путин назвал благоприятными для России условия сделки в рамках ОПЕК+ 16:27
Новую часть "Крида" снимет исполнитель главной роли 16:19
Омбудсмен Москвы предложила ввести для женщин четырехдневную рабочую неделю 16:09
Лавров: РФ, Турция и Катар продолжат содействовать урегулированию в Сирии 15:57
В Махачкале отменили режим КТО 15:56
Корвет Балтфлота провел артиллерийские стрельбы в море 15:32
МЧС начало мониторинг затороопасных участков рек накануне половодья 15:27
Путин рассказал о лечении чиновников от коронавируса 15:24
Чавушоглу: Турция имеет право приобретать системы ПВО у любой страны 15:23
В туалете у главы алтайского минздрава нашли тайник с миллионами 15:22
В Москве усиливается дефицит квартир в новостройках 15:16
В Госдуме не удивились японскому предложению блокировать Курилы 15:06
В составе крымских пассажирских поездов появятся вагоны-автовозы 15:04
"Форсаж 9" выйдет в прокат в России на месяц раньше, чем в США 14:49
Путин: РФ впервые ответила на кризис смягчением макроэкономической политики 14:49
Лукашенко сменил глав МЧС, Следственного комитета и Генштаба Беларуси 14:40
В Норвегии призвали отказаться от поездок на праздники 14:38
Год с COVID-19 в фотографиях 14:33
Рекорд скорости обновлен на льду Байкала 14:32
В Москве задержали подозреваемого в совершении двойного убийства 20 лет назад 14:22
Рогозин объяснил выбор американцев "Союза" для отправки на МКС 14:15
Мишустин просит ускорить перевод в регионы средств для аграриев 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
Впервые каршеринговая компания наказана за грубость в адрес должника-клиента
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут начисляться по новым правилам
11.03.2021 16:17
Рубрика: Происшествия

На Урале признали вменяемой женщину, прятавшую дочь в шкафу

Текст: Юлия Мякишева

В Свердловской области продолжается расследование уголовного дела в отношении жительницы Карпинска, которую обвиняют в покушении на убийство дочери и неисполнении обязанностей по ее воспитанию. Так, закончилась психиатрическая экспертиза. Ее результаты говорят о полной вменяемости женщины, то есть, она отдавала себе отчет в совершаемых действиях.

Фото: anna_jurevna/instagram.com
Кузнецова: Девочка из Карпинска сейчас в доме ребенка и набирает вес

В рамках дела определят степень тяжести вреда здоровью девочки. Для этого ждут результаты сложной комиссионной судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

Напомним, по версии следствия, обвиняемая в конце апреля 2020 года в домашних условиях родила девочку. До начала октября она из неприязни к ребенку не ухаживала за ним, оставляла надолго одного, не кормила и не поила.

У девочки развились нарушения функций жизненно важных органов, белково-энергетическая недостаточность тяжелой степени, дефицит массы тела, задержка физического развития и так далее.

В октябре малышку обнаружили знакомые ее матери, которые пришли к ней в гости. Ребенок находился в крайней степени истощения. Так о девочке узнали правоохранительные органы, а врачи смогли ей помочь. Сегодня ей ничего не угрожает. Из больницы младенца перевели в дом ребенка в Екатеринбурге.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Песков заявил о критических разногласиях Москвы и Вашингтона
Володин рассказал о планомерном уходе РФ от долларовой зависимости
Омбудсмен Москвы предложила ввести для женщин четырехдневную рабочую неделю
Дания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
За сутки в России подтверждено 9 270 случаев COVID-19 в 85 регионах
Каршеринговая компания заплатит за грубость в адрес клиента-должника
Телефонные мошенники придумали новую схему по выманиванию денег