На Урале признали вменяемой женщину, прятавшую дочь в шкафу

В Свердловской области продолжается расследование уголовного дела в отношении жительницы Карпинска, которую обвиняют в покушении на убийство дочери и неисполнении обязанностей по ее воспитанию. Так, закончилась психиатрическая экспертиза. Ее результаты говорят о полной вменяемости женщины, то есть, она отдавала себе отчет в совершаемых действиях.

В рамках дела определят степень тяжести вреда здоровью девочки. Для этого ждут результаты сложной комиссионной судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

Напомним, по версии следствия, обвиняемая в конце апреля 2020 года в домашних условиях родила девочку. До начала октября она из неприязни к ребенку не ухаживала за ним, оставляла надолго одного, не кормила и не поила.

У девочки развились нарушения функций жизненно важных органов, белково-энергетическая недостаточность тяжелой степени, дефицит массы тела, задержка физического развития и так далее.

В октябре малышку обнаружили знакомые ее матери, которые пришли к ней в гости. Ребенок находился в крайней степени истощения. Так о девочке узнали правоохранительные органы, а врачи смогли ей помочь. Сегодня ей ничего не угрожает. Из больницы младенца перевели в дом ребенка в Екатеринбурге.