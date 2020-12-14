В Екатеринбурге выписали из больницы найденную в шкафу девочку

Госпитализированный в октябре с дистрофией ребенок больше не нуждается в круглосуточном больничном уходе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу екатеринбургского медучреждения, в котором находилась малышка.

Напомним, младенца нашли в одной из квартир Карпинска в истощенном состоянии подруги ее матери, которые пришли в гости. Дома не было ни еды, ни одежды, ни кроватки для маленькой девочки, в семье при этом были и другие дети. Малышку сначала отвезли в местную больницу, но потом на вертолете доставили в Екатеринбург, врачи оценили ее состояние как тяжелое, ребенок даже находился в реанимации. Позже девочка стала идти на поправку.

Мать ребенка во время проверки помещали в охраняемое отделение психоневрологического диспансера. Сегодня СКР по Свердловской области сообщил "РГ", что женщину отпустили домой. Она, отметим, является подозреваемой по уголовному делу об истязании несовершеннолетнего.