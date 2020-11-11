Мать найденной в шкафу девочки поместили под охрану в психбольнице

Жительницу Карпинска, ребенка которой обнаружили в истощенном состоянии, поместили в охраняемое отделение психоневрологического диспансера.

О нахождении 37-летней женщины под охраной сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову. По ее данным, психолого-психиатрическая экспертиза продолжается. Ранее омбудсмен заявила о проверке соцслужб.

Напомним, истощенную шестимесячную девочку нашли в шкафу 7 октября подруги матери. Ребенка отвезли в местную больницу, а оттуда - на вертолете в Екатеринбург. Первое время девочка находилась в реанимации, но потом ее перевели в обычную палату, где ей стало лучше.

Как получилось так, что ребенка скрывали и не ухаживали за ним, выясняет Следственный комитет Свердловской области. Сейчас расследуется уголовное дело по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании ребенка. Не исключено, что статью переквалифицируют на покушение на убийство.