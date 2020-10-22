Найденная в шкафу уральская девочка прибавила в весе 800 граммов

Шестимесячная девочка, которую нашли в шкафу в одной из квартир Карпинска находится в стабильном состоянии. Ребенок ест, спит и с момента госпитализации в Екатеринбурге набрал около 800 граммов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Областную клиническую детскую больницу № 1.

Напомним, 7 октября к жительнице Карпинска в гости пришли подруги. Они обнаружили в шкафу истощенного младенца. Сначала девочку положили в местную больницу, но потом на вертолете перевезли в медучреждение Екатеринбурга. Первое время ребенок находился в реанимации, но после ее перевели в обычную палату.

Как получилось так, что ребенка скрывали и не ухаживали за ним, выясняет Следственный комитет Свердловской области. Сейчас расследуется уголовное дело по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании ребенка. Не исключено, что статью переквалифицируют на покушение на убийство.