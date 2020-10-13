Найденную в шкафу девочку перевели из реанимации в обычную палату

Шестимесячную девочку, которую прятали в шкафу и морили голодом, перевели из реанимации перевели в обычную больничную палату. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

"Сейчас самое главное - поправляться, набирать вес! В ближайшее время мой коллега, региональный уполномоченный по правам ребенка, навестит малышку. Предстоит решить еще много вопросов - в плане здоровья, дальнейшего жизнеустройства девочки", - написала она.

Напомним, утром 7 октября в квартире в Карпинске пришедшие к женщине приятельницы обнаружили в ее шкафу младенца в последней степени истощения. Девочку срочно госпитализировали в местную больницу, а затем вертолетом отправили в Екатеринбург, где ее состояние удалось стабилизировать.

Скорее всего, женщина скрывала беременность и рожала дома. При этом, по данным правоохранительных органов семья, в которой еще двое детей (они находятся теперь под опекой бабушки), в поле зрения надзорных органов не попадал. Сейчас свердловский Следственный комитет в числе прочего выясняет, как так получилось. "Будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Расследуется дело по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и по п."г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание ребенка). Наказание по второй статье - до семи лет тюрьмы. Между тем, после того, как врачи оценят ущерб, нанесенный здоровью девочки, статья возможно будет переквалифицирована на более тяжкую - покушение на убийство.