Врачи сообщили о состоянии младенца, которого полгода держали в шкафу

Состояние шестимесячной жительницы Карпинска, которую мать полгода прятала в шкафу и морила голодом, сейчас стабильное. Медики надеются, что ребенок будет быстро восстанавливаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Девочку доставили в Екатеринбург в областную детскую клиническую больницу № 1 вчера вертолетом медицины катастроф. Предварительный диагноз - дистрофия третьей степени.

Прокуратура города Карпинска взяла на контроль расследование уголовных дел, возбужденных в СК РФ по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанность по воспитанию несовершеннолетнего", а также по части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание". В ходе надзорных мероприятий прокуроры оценят соблюдение федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также об охране жизни и здоровья детей.

Предполагаемая мать девочки (силовики ее именуют именно так, подчеркивая, что нужно официальное заключение) на учет по беременности в женскую консультацию не вставала, родила дома в конце апреля 2020 года, свидетельство о рождении и полис не оформляла, к детской поликлинике новорожденную не прикрепляла. В квартире при проверке не нашли ничего для ухода за младенцем - ни смеси, ни одежды, ни кроватки, ни средств гигиены. Ранее семья на профилактическом учете не состояла.