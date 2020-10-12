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12.10.2020 11:13
Рубрика: Происшествия

На Урале омбудсмен проверит соцслужбы после обнаружения младенца в шкафу

Текст: Екатерина Призова (Свердловская область)

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова проверит деятельность социальных служб после того, как в квартире жительницы Карпинска в шкафу нашли шестимесячного младенца.

Врачи сообщили о состоянии младенца, которого полгода держали в шкафу

"Мы вчера подготовили все запросы, хочется понять, что было сделано службой здравоохранения и соцполитики. Ведь ребенок родился и не должен выпасть из поля зрения", - сказала омбудсмен ТАСС, подчеркнув, что так же планирует выяснить, что подтолкнуло женщину на такой поступок.

Младенца, находящегося в крайней степени истощения, обнаружили знакомые предполагаемой матери (для того, чтобы с уверенностью утверждать, что именно она родила малышку, нужно официальное заключение, так как женщина не вставала на учет по беременности).

"Около полугода новорожденная девочка провела в шкафу. Выжила чудом, - написала на своей странице в Facebook уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова - "Мы готовим обращение в прокуратуру. В том числе, с целью проверки органов системы профилактики в этом конкретном случае".

В квартире, где нашли девочку, не было ни еды, ни одежды для младенца. При этом в семье растут еще двое детей - трехлетняя девочка и мальчик-подросток 13-ти лет. Сейчас они находятся у бабушки. Их младшую сестренку вертолетом медицины катастроф доставили в екатеринбургскую больницу. Сейчас ее состояние врачи оценивают как стабильное.

Возбуждены уголовные дела по 156 УК РФ "Неисполнение обязанность по воспитанию несовершеннолетнего", а также по части 2 ст. 117 УК РФ "Истязание". По второй статье, как подчеркнули в СК, наказание предусматривает до семи лет лишения свободы. Ход расследованная глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате.

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