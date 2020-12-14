Суд отпустил домой свердловчанку, которая держала дочь в шкафу

Краснотурьинский городской суд избрал меру пресечения в отношении женщины, которая полгода держала в шкафу новорожденную дочку. "Мы ходатайствовали о домашнем аресте. Суд избрал запрет определенных действий", - сообщил "РГ" официальный представитель Следственного комитета Свердловской области Максим Чалков.

Напомним, в октябре все СМИ и соцсети региона облетела новость о случайно обнаруженной в квартире шестимесячной малышке: к ее матери в гости пришли подруги, которые и обнаружили истощенного младенца в шкафу.

Девочку экстренно госпитализировали сначала в местную больницу, а затем - в Екатеринбург. Под присмотром врачей она стала нормально питаться, догнала своих сверстников в весе. В начале декабря уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков доложил, что девочка уверенно идет на поправку и готова покинуть медучреждение.

Ее мать проходит подозреваемой по п."г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего лица), наказание за совершение этого преступления - до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается. У правоохранительных органов есть данные, что мать все же изредка кормила дочку, помимо этого научила делать это старшего сына (у женщины еще двое детей). "Согласно материалам уголовного дела, семья на учёте органов системы профилактики не состояла, в настоящее время другие дети подозреваемой переданы под опеку бабушке (ее матери)", - уточнили в региональном СК.

Степень вреда, который нанесен ребенку, определит экспертиза. По ее результатам следствие рассмотрит возможность переквалификации статьи на более тяжкий состав преступления - покушение на убийство ребенка.