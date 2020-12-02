Уральский омбудсмен рассказал о состоянии найденной в шкафу девочки

Найденная в шкафу девочка из Карпинска по-прежнему находится под наблюдением врачей, но уже уверенно идет на поправку и готова покинуть больницу.

"Все медицинские показания говорят о том, что время подходит к выписке", - сообщил сегодня ТАСС уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков.

Напомним, в октябре широкий общественный резонанс получила история шестимесячной девочки, которую нашли в шкафу пришедшие к ее матери подружки. Малышку, которая находилась в крайней степени истощения, срочно госпитализировали в местную больницу, а затем вертолетом - в Екатеринбург. Здесь она начала нормально питаться, прибавлять в весе, и сейчас чувствует себя хорошо и выглядит на свой возраст.

Мать ребенка, по информации регионального СК, иногда кормила дочку, и научила старшего сына делать это, когда сама отсутствует. Судя по всему, женщина скрывала беременность и рожала дома. При этом, по данным правоохранительных органов, семья (в которой есть еще двое детей) до этого случая в поле зрения надзорных ведомств не попадала.

Женщину поместили в охраняемое отделение психоневрологического диспансера. Расследование уголовного дела продолжается.

Пока нет ясности, какова будет дальнейшая судьба девочки: в рамках дела предстоит провести генетическую экспертизу. "Нужно определять точную дату рождения, нужно определять родство. Как только закончатся мероприятия, будут нормативно-правовые основания работать по жизнеустройству девочки", - уточнил детский омбудсмен Мороков.