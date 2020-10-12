Прятавшую младенца в шкафу женщину направят на психиатрическую экспертизу

Жительницу Карпинска, которая проходит подозреваемой по делу об истязании новорожденного, отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.

Напомним, в прошлую пятницу широкий общественный резонанс получила история шестимесячной девочки, которую утром 7 октября обнаружили в шкафу пришедшие к ее матери подружки. Малышку, которая находилась в крайней степени истощения, срочно госпитализировали в местную больницу, а затем вертолетом перевезли в Екатеринбург. Сейчас ее состояние специалисты оценивают как стабильное.

"По первоначальной информации, женщина периодически кормила ребенка, а также научила своего старшего сына делать это, когда она отсутствует", - рассказал пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

Судя по всему, женщина скрывала беременность - на учете в больнице не состояла, рожала дома сама. При этом, по данным правоохранительных органов семья, в которой еще двое детей (их передали под опеку бабушки), в поле зрения надзорных ведомств не попадал. "СК выясняет причины и условия, которые способствовали совершению преступления. В частности, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики", - подчеркнули в пресс-службе.

Расследуется дело по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и по п."г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание ребенка). Наказание за совершение этого преступления - до семи лет лишения свободы. После того, как врачи оценят состояние здоровья ребенка, будет рассмотрен вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления - покушение на убийство.