Новости

Кабмин скорректирует перечень лесопродукции, запрещенной к вывозу за границу 12:44
Вышел первый трейлер "Психа" Бондарчука с Богомоловым и Меньшиковым 12:41
Плацебо получат четверть участников исследований вакцины "Вектора" 12:37
В Госдуме обсуждают оборудование больничных палат видеокамерами 12:33
Лукашенко поручил подготовить изменения в Налоговый кодекс 12:30
Режиссер "Чудо-женщины" снимет новую "Клеопатру" с Галь Гадот 12:28
Столичный "Ленком" могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19 12:27
Прятавшую младенца в шкафу женщину направят на психиатрическую экспертизу 12:22
Мишустин пообещал вдвое снизить размер НДС на электронные и аудиокниги 12:19
В Татарстане мать оставила ребенка в коляске ночью во дворе 12:15
Единороссы обсудят снятие депутата Лысакова с поста в Госдуме 12:05
Москвичей ждет первый снег в ближайшие выходные 11:58
В Чечне опознали уничтоженных боевиков, готовивших теракт 11:47
Умерла "девушка Бонда" Маргарет Нолан 11:38
В Сочи мужчина с сыном разбились, упав в обрыв на квадроцикле 11:37
Экс-сотрудник нижегородского минздрава получил срок за взятки 11:30
Минцифры отчиталось о подключении школ и больниц к интернету 11:25
На Урале омбудсмен проверит соцслужбы после обнаружения младенца в шкафу 11:13
КНДР показала очень похожую на С-400 систему ПВО 11:10
Захваченное протестующими здание парламента Киргизии возвращено властям 11:08
Опубликовано видео учебного боя истребителей МиГ-31 в стратосфере 11:05
В 1400 российских школах напишут тесты по стандартам PISA 10:57
Стивен Кинг рекомендует к просмотру российский сериал "Эпидемия" 10:56
Оперштаб: В Москве зарегистрировано 4395 новых случаев COVID-19 10:47
Ученые впервые исследовали влияние структуры фиброза на работу сердца 10:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
12.10.2020 12:22
Рубрика: Происшествия

Прятавшую младенца в шкафу женщину направят на психиатрическую экспертизу

Текст: Екатерина Призова

Жительницу Карпинска, которая проходит подозреваемой по делу об истязании новорожденного, отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.

Напомним, в прошлую пятницу широкий общественный резонанс получила история шестимесячной девочки, которую утром 7 октября обнаружили в шкафу пришедшие к ее матери подружки. Малышку, которая находилась в крайней степени истощения, срочно госпитализировали в местную больницу, а затем вертолетом перевезли в Екатеринбург. Сейчас ее состояние специалисты оценивают как стабильное.

На Урале омбудсмен проверит соцслужбы после обнаружения младенца в шкафу

"По первоначальной информации, женщина периодически кормила ребенка, а также научила своего старшего сына делать это, когда она отсутствует", - рассказал пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга.

Судя по всему, женщина скрывала беременность - на учете в больнице не состояла, рожала дома сама. При этом, по данным правоохранительных органов семья, в которой еще двое детей (их передали под опеку бабушки), в поле зрения надзорных ведомств не попадал. "СК выясняет причины и условия, которые способствовали совершению преступления. В частности, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики", - подчеркнули в пресс-службе.

Расследуется дело по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и по п."г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание ребенка). Наказание за совершение этого преступления - до семи лет лишения свободы. После того, как врачи оценят состояние здоровья ребенка, будет рассмотрен вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления - покушение на убийство.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Захарова назвала одну из главных задач внешней политики РФ
Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом в мире
Экипаж МКС сообщил о повышении температуры в российском модуле
Назван "срок жизни" коронавируса на купюрах и смартфонах
В России ожидается аномально теплая вторая декада октября
Историк Соколов заявил, что планировал выстрелом успокоить аспирантку
Медорганизации будут сообщать в полицию о неопознанных пациентах