Джабаров: Слова Зеленского про Донбасс только оттолкнут юго-восток от Киева

Новости

В Минэкомразвития заявили о замедлении роста экономики 16:30
Суд вынес обвинительный приговор по делу Майкла Калви 16:29
В МИД РФ заявили о заблаговременном приглашении наблюдателей ОБСЕ на выборы 16:24
Минздрав зарегистрировал новую вакцину от четырех штаммов гриппа 16:22
В МИД назвали фантазиями заявления о причастности РФ к "гаванскому синдрому" 16:17
Стали известны характеристики VR-шлема для PlayStation 5 16:15
Мурашко перечислил регионы с самой сложной обстановкой из-за COVID-19 16:14
Названы регионы-лидеры по темпам вакцинации от COVID-19 16:08
Стали известны причины покушения отца на сына в Москве 15:57
В Кузбассе ученые разработали систему предупреждения взрывов на шахтах 15:55
Россия вышла на второе место по экспорту нефти и нефтепродуктов в США 15:54
Навигатор для точного приземления парашютистов разработали в России 15:52
Ученые нашли причину смертельно опасного осложнения коронавируса 15:50
Фильм "Последний наемник", сделанный с участием России, покоряет Netflix 15:48
Пожар в мордовском заповеднике охватил 450 гектаров 15:42
Жителя Перми оштрафовали за фото нациста в "Бессмертном полку" 15:39
Появились изображения опытного экземпляра "Охотника" 15:37
Июль в Москве стал одним из самых теплых в истории 15:35
Путин посетит Челябинскую область и Башкирию 15:26
Армани назвал стиль одежды Меркель интересным 15:22
Роспотребнадзор отменил ношение противочумных костюмов в "красной зоне" 15:20
Китайцев удивили популярные русские закуски 15:10
В Минэкономразвития рассказали о планах по промышленной кооперации в ЕАЭС 15:07
В Москве часть набережной Тараса Шевченко сделают пешеходной 14:58
СК опубликовал видео с места убийства семьи в Хакасии 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Верховный суд уточнил, как должно изыматься единственное жилье у должника
Альберт Батыргазиев: К золоту Олимпиады я шел пять лет
Альберт Батыргазиев: К золоту Олимпиады я шел пять лет
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
Программа развития межрегиональных перелетов стартует с Дальнего Востока
05.08.2021 15:11
Рубрика: Власть

Джабаров: Слова Зеленского про Донбасс только оттолкнут юго-восток от Киева

Текст: Дмитрий Гончарук

Риторика украинских властей о том, что им нужна земля Донбасса, а не люди, которые на ней живут, преступна. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Захарова: Своими заявлениями и действиями Зеленский добивает Украину

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил тем, кто считает себя русскими, уехать из Донбасса, который "никогда не будет русской территорией".

Комментируя RT слова Зеленского, сенатор отметил, что тот повторил мысль, неоднократно высказанную рядом украинских политиков, - что "им нужна земля Донбасса, но не нужны люди, которые на ней проживают".

"Подход не то что странный - преступный по отношению к населению своей страны", - сказал Джабаров. Он напомнил, что подобные заявления по Крыму закончились отторжением региона. "Поэтому эта логика только отталкивает население юго-востока Украины от Киева", - заключил законодатель.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Законодательная власть Совет Федерации Обстановка на востоке Украины

Главное сегодня

Роспотребнадзор отменил ношение противочумных костюмов в "красной зоне"
Пушков ответил на требование к России отозвать признание Абхазии и Южной Осетии
В Томске оправдали первого фигуранта дела по статье о "ворах в законе"
Российские волейболисты обыграли бразильцев и вышли в финал Олимпиады
СК опубликовал видео допроса мужчины, выбросившего сына в окно
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Россия создаст гиперзвуковую ракету большой дальности для авиации