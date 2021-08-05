Джабаров: Слова Зеленского про Донбасс только оттолкнут юго-восток от Киева

Риторика украинских властей о том, что им нужна земля Донбасса, а не люди, которые на ней живут, преступна. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил тем, кто считает себя русскими, уехать из Донбасса, который "никогда не будет русской территорией".

Комментируя RT слова Зеленского, сенатор отметил, что тот повторил мысль, неоднократно высказанную рядом украинских политиков, - что "им нужна земля Донбасса, но не нужны люди, которые на ней проживают".

"Подход не то что странный - преступный по отношению к населению своей страны", - сказал Джабаров. Он напомнил, что подобные заявления по Крыму закончились отторжением региона. "Поэтому эта логика только отталкивает население юго-востока Украины от Киева", - заключил законодатель.