Эксперты назвали производителя самых популярных ноутбуков в мире

Аналитики компании Strategy Analytics опубликовали отчет о мировых продажах ноутбуков во втором квартале 2021 года.

Лидером рынка стала компания Lenovo с рекордными продажами в 15,5 миллионов единиц (плюс 14 процентов к тому же периоду 2020 года). Доля рынка, которую занимает компания - 23,6 процента.

На втором месте HP с объемом продаж в 14,9 миллиона (рост - 11 процентов) и долей рынка в 22,8 процента.

Третьей стала компания Dell с показателями 10,7 миллиона проданных ноутбуков и 16,2 процента.

Apple, занявшая четвертую строчку, показала серьезный рост. В июне компания зарегистрировала рекордные продажи MacBook - более 5,5 миллионов штук. Это на 21% выше, чем в прошлом году. Аналитики считают, что взрывной рост связан с тем, что "яблочные" лэптопы начали оснащать новой ARM-платформой M1. Доля Apple на рынке ноутбуков во втором квартале составила 8 процентов.

Замыкает пятерку лидеров Acer. Объемы продаж ноутбуков компании составили 5,2 миллиона (плюс 45 процентов к прошлому году), доля рынка - 7,9 процента.

Всего на мировом рынке во втором квартале было продано 65,6 миллиона ноутбуков - на 15 процентов больше, чем за тот же период 2020 года. Популярность лэптопов растет за счет пандемии, которая заставила многие компании перейти на удаленную работу и повысила ценность мобильности устройств.