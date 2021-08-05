Эксперты обсудили итоги регистрации кандидатов на выборы в Госдуму

Нынешние выборы в Госдуму отличает повышенная конкуренция между партиями. К такому выводу пришли эксперты, обсуждая итоги регистрации федеральных списков партий, намеренных в сентябре участвовать в парламентских выборах. Среди других тенденций - устойчивый интерес граждан к выборам, конкуренция идей и трансформация образа кандидата.

О желании включиться в думскую гонку заявили 15 партий, сдавших в ЦИК документы на регистрацию федеральных списков кандидатов.

Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев отметил возросшую партийную активность. "Среднее количество кандидатов, выдвинутых от партий, в сравнении с 2016 годом выросло с 353 до 420 человек, - заявил он, сославшись на данные Фонда исследования проблем демократии. - Это серьезно повысило конкуренцию между партиями". Среднее число депутатов-одномандатников выросло с 97 до 141, а число кандидатов, претендующих на прохождение в Госдуму по партийным спискам, - с 256 до 279.

В целом по России на выборы всех уровней выдвинуты кандидаты от 26 политических партий из 30, имеющих на это право. "Это хороший показатель", - считает Григорьев. "При этом мы в одних и тех же нишах видим борьбу за голоса избирателей нескольких партий, - продолжил он. - Например, с коммунистической, социалистической, экологической повесткой".

Еще одна тенденция - партии лучше готовят документы для регистрации кандидатов, становятся более профессиональными. "При этом избирательные комиссии приходят на помощь в случае недочетов, которые можно исправить", - обратил внимание эксперт.

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в свою очередь привел данные о числе граждан, которые намерены проголосовать на думских выборах. Всероссийский инициативный поквартирный опрос центр провел 8-11 июля с участием 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, предельная погрешность не превышает 2,5%.

Социологи спросили граждан: "Как вы думаете, вы примете участие в выборах депутатов Госдумы?" "О своем вероятном участии заявил 51% опрошенных, что незначительно выше аналогичных показателей 2016 года. Тогда было 50%", - сказал Мамонов. Однако, по его словам, прослеживается важное различие: если в июле 2016-го о своем участии в голосовании уверенно говорили 31% из тех, кто собирался на выборы, то в нынешнем июле - 36%. "Это говорит о том, что у россиян сформирован определенный интерес к выборам", - сделал вывод Мамонов.

При этом во ВЦИОМ считают, что число желающих прийти на выборы будет расти - по аналогии с опросами пятилетней давности. К тому же есть дополнительные факторы, которые поспособствуют повышению интереса у избирателей. "Во-первых, в этом году большое количество региональных и муниципальных выборов. Практически в половине регионов. Во-вторых, это трехдневное голосование. Мы прогнозируем, что повышение показателей конвертируется в явку", - заметил Мамонов.

ВЦИОМ: 51 процент россиян заявили о намерении голосовать на выборах в Госдуму

Также он добавил, что не стоит забывать о группе людей, которая должна определиться с решением о голосовании ближе к самому дню. Таких, по опросам ВЦИОМ, 16%.

На вопрос "Почему вы планируете принять участие в выборах?" тройка популярных ответов распределилась так: "Это мой гражданский долг" (31%), "Всегда ходил, традиция" (20%), "Чтобы мой голос был учтен" (16%).

Порядка 40% опрошенных россиян, которые уже приняли решение участвовать в сентябрьских выборах, намерены голосовать за "Единую Россию". У КПРФ этот показатель составляет 14%, у ЛДПР - 11%, у "Справедливой России" - 10%. Вопрос звучал так: "Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, за какую из партий вы скорее всего бы проголосовали?" Еще у трех партий показатели поддержки приближаются к барьеру в 5%, хоть и не вплотную. Это "Новые люди", Партия пенсионеров и "Яблоко", которые в том же рейтинге набрали приблизительно по 3%.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин согласен, что по сравнению с прошлыми думскими выборами активность избирателей не падает. "Страха заразиться у людей нет, - заметил он, - введенный формат многодневного голосования дает уверенность, что сходить на выборы не опаснее, чем, например, в магазин".

Гендиректор федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов отметил еще одну тенденцию - усилилась конкуренция идей. "Партии и политики стали отвечать на запрос граждан на креатив", - пояснил он. Политолог привел в пример "ЕР", которая собирает идеи для своей программы, а также дизайнерские решения "Новых людей". "И даже традиционалисты КПРФ и "Коммунисты России" - посмотрите на их "наружку", - отметил он. - Все партии стараются удивить. А традиционные партии к тому же оценили запрос на новые идеологические решения и именно их стараются предлагать".

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов добавил, что "кандидаты пошли в народ". "Депутат сейчас воспринимается как посредник между исполнительной властью и народом, который знает о его чаяниях, - пояснил он. - Поэтому не стоит с сарказмом относиться, когда кандидат занимается, казалось бы, маленькими делами граждан. Ведь президент показал, что может действовать эффективно, решая проблемы отдельных людей".