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05.08.2021 23:30
Рубрика: Власть

Эксперты обсудили итоги регистрации кандидатов на выборы в Госдуму

Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Столичный выпуск № 177(8528)
Нынешние выборы в Госдуму отличает повышенная конкуренция между партиями. К такому выводу пришли эксперты, обсуждая итоги регистрации федеральных списков партий, намеренных в сентябре участвовать в парламентских выборах. Среди других тенденций - устойчивый интерес граждан к выборам, конкуренция идей и трансформация образа кандидата.

О желании включиться в думскую гонку заявили 15 партий, сдавших в ЦИК документы на регистрацию федеральных списков кандидатов.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Максим Григорьев отметил возросшую партийную активность. "Среднее количество кандидатов, выдвинутых от партий, в сравнении с 2016 годом выросло с 353 до 420 человек, - заявил он, сославшись на данные Фонда исследования проблем демократии. - Это серьезно повысило конкуренцию между партиями". Среднее число депутатов-одномандатников выросло с 97 до 141, а число кандидатов, претендующих на прохождение в Госдуму по партийным спискам, - с 256 до 279.

В целом по России на выборы всех уровней выдвинуты кандидаты от 26 политических партий из 30, имеющих на это право. "Это хороший показатель", - считает Григорьев. "При этом мы в одних и тех же нишах видим борьбу за голоса избирателей нескольких партий, - продолжил он. - Например, с коммунистической, социалистической, экологической повесткой".

Еще одна тенденция - партии лучше готовят документы для регистрации кандидатов, становятся более профессиональными. "При этом избирательные комиссии приходят на помощь в случае недочетов, которые можно исправить", - обратил внимание эксперт.

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в свою очередь привел данные о числе граждан, которые намерены проголосовать на думских выборах. Всероссийский инициативный поквартирный опрос центр провел 8-11 июля с участием 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, предельная погрешность не превышает 2,5%.

Социологи спросили граждан: "Как вы думаете, вы примете участие в выборах депутатов Госдумы?" "О своем вероятном участии заявил 51% опрошенных, что незначительно выше аналогичных показателей 2016 года. Тогда было 50%", - сказал Мамонов. Однако, по его словам, прослеживается важное различие: если в июле 2016-го о своем участии в голосовании уверенно говорили 31% из тех, кто собирался на выборы, то в нынешнем июле - 36%. "Это говорит о том, что у россиян сформирован определенный интерес к выборам", - сделал вывод Мамонов.

При этом во ВЦИОМ считают, что число желающих прийти на выборы будет расти - по аналогии с опросами пятилетней давности. К тому же есть дополнительные факторы, которые поспособствуют повышению интереса у избирателей. "Во-первых, в этом году большое количество региональных и муниципальных выборов. Практически в половине регионов. Во-вторых, это трехдневное голосование. Мы прогнозируем, что повышение показателей конвертируется в явку", - заметил Мамонов.

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Также он добавил, что не стоит забывать о группе людей, которая должна определиться с решением о голосовании ближе к самому дню. Таких, по опросам ВЦИОМ, 16%.

На вопрос "Почему вы планируете принять участие в выборах?" тройка популярных ответов распределилась так: "Это мой гражданский долг" (31%), "Всегда ходил, традиция" (20%), "Чтобы мой голос был учтен" (16%).

Порядка 40% опрошенных россиян, которые уже приняли решение участвовать в сентябрьских выборах, намерены голосовать за "Единую Россию". У КПРФ этот показатель составляет 14%, у ЛДПР - 11%, у "Справедливой России" - 10%. Вопрос звучал так: "Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Госдуму, за какую из партий вы скорее всего бы проголосовали?" Еще у трех партий показатели поддержки приближаются к барьеру в 5%, хоть и не вплотную. Это "Новые люди", Партия пенсионеров и "Яблоко", которые в том же рейтинге набрали приблизительно по 3%.

Фото: Reuters
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Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин согласен, что по сравнению с прошлыми думскими выборами активность избирателей не падает. "Страха заразиться у людей нет, - заметил он, - введенный формат многодневного голосования дает уверенность, что сходить на выборы не опаснее, чем, например, в магазин".

Гендиректор федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов отметил еще одну тенденцию - усилилась конкуренция идей. "Партии и политики стали отвечать на запрос граждан на креатив", - пояснил он. Политолог привел в пример "ЕР", которая собирает идеи для своей программы, а также дизайнерские решения "Новых людей". "И даже традиционалисты КПРФ и "Коммунисты России" - посмотрите на их "наружку", - отметил он. - Все партии стараются удивить. А традиционные партии к тому же оценили запрос на новые идеологические решения и именно их стараются предлагать".

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов добавил, что "кандидаты пошли в народ". "Депутат сейчас воспринимается как посредник между исполнительной властью и народом, который знает о его чаяниях, - пояснил он. - Поэтому не стоит с сарказмом относиться, когда кандидат занимается, казалось бы, маленькими делами граждан. Ведь президент показал, что может действовать эффективно, решая проблемы отдельных людей".

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