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05.08.2021 23:23
Рубрика: Общество

Глава ВОЗ о пандемии: Начался период реальной опасности

Текст: Евгения Думанская

Начался "период реальной опасности" и многие достижения в борьбе с коронавирусом "подвергаются эрозии", заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус .

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Почему ВОЗ не рекомендует ревакцинацию, а многие страны ее проводят

Согласно данным ВОЗ, количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 200 миллионов. Как отметил Гебрейесус, распространение инфекции подстегивается возросшими контактами, недостаточными мерами в области профилактики и неравномерной вакцинацией - в частности, свыше 80% вакцины "ушло в страны с высокими и средними доходами".

По мнению главы ВОЗ эта ситуация с вакцинами неправильная: одни страны вакцину не получают, а в других при этом жители ставят прививки и снижают риск серьезного течения инфекции. Он заявил, что обретенные достижения в борьбы с инфекцией утрачиваются, поскольку рост числа зараженных создает нехватку средств для спасения жизней.

Как напомнил Гебрейесус, ранее был озвучен призыв отказаться от бустерной вакцинации как минимум до конца сентября, чтобы направить "дополнительные" дозы препаратов в страны с низкими доходами и обеспечить через два месяца целевой показатель иммунизации не менее 10% населения каждого государства.

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Он добавил, что имеющиеся финансовые ресурсы недостаточны для борьбы с коронавирусом в текущих условиях - в этом году Стратегический план реагирования на пандемию испытывает дефицит на 900 миллионов долларов.

"Это почти половина того, что нам нужно", - передает ТАСС слова главы ВОЗ.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в России ситуация пока остается сложной, однако она меняется и в большинстве регионов уже наблюдается стабилизация или снижение заболеваемости.

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