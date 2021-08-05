Попова: Заболеваемость COVID-19 растет в 35 регионах, ситуация напряженная

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 35 регионах России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она сообщила, что пока рано ослаблять ограничения - в 35 регионах ситуация ухудшается, при этом в 15 из них превышаются средние по стране показатели. Вместе с тем в 28 регионах ситуация стабилизируется, а в 22 - заболеваемость снижается.

"Ситуация остается напряженной, но, безусловно, ситуация меняется. Сегодня в 22 регионах страны мы наблюдаем устойчивость снижения ежедневных суточных уровней заболеваемости" - говорит Попова.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что пока уровень коллективного иммунитета к коронавирусу недостаточен для того, чтобы прекратить циркуляцию вируса. Количество привитых и переболевших растет, но пока необходимый уровень не достигнут.

"Очень правильно было бы, чтобы мы достигли этой точки максимально быстро, хорошо бы к 1 сентября", - сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

В России по последним данным зафиксировано свыше 6,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. Вакцину получили около 38,9 миллиона граждан. Поставить прививку можно бесплатно в любом российском регионе.