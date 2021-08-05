Названы регионы-лидеры по темпам вакцинации от COVID-19

Вакцину от коронавируса получили 38,9 миллиона россиян. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам министра, за неделю число вакцинированных выросло на четыре миллиона человек.

Среди регионов-лидеров по темпам вакцинации министр назвал Архангельскую, Белгородскую, Псковскую и Самарскую области, а также Чечню и Ингушетию.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".