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05.08.2021 03:07
Рубрика: Общество

Иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составила 79%

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Обнародованы результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины "ЭпиВакКорона". Эффективность препарата равна 79 процентам. Об этом сообщают "Известия". Отмечается, что у привитых антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 появились на 42-й день после укола.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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В центре "Вектор" подчеркнули, что это показатель иммунологической, а не эпидемиологической эффективности. То есть в данном случае стояла задача определить, появились ли у вакцинированных специфические антитела. В исследовании участвовали 2999 добровольцев, 746 из них - получили плацебо.

Ранее глава центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что вакциной "ЭпиВакКорона" привито уже более миллиона человек, препарат показывает очень высокий профиль защиты. Из тех, кто прошел полный цикл вакцинации, коронавирусом заразилось чуть более 0,5 процента (на 200 человек - только один инфицированный - прим. "РГ").

Что касается побочных эффектов, лишь у небольшого числа привитых отмечались кратковременная болезненность в месте инъекции и повышение температуры тела до 37,5.

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