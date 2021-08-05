Максимальная ставка по вкладам в России достигла 5,5%

В конце июля максимальная ставка по банковским вкладам в рублях достигла 5,5%. сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

В первой декаде июля максимальная ставка в среднем была на уровне 5,30%, во второй декаде набрала 0,16%, а к концу месяца достигла отметки в 5,55%. В анализе используются данные по десяти крупнейшим российским банкам, на долю которых приходится самый большой объем депозитов.

При расчете регулятор учитывает максимальные проценты по вкладам, доступным любому клиенту без ограничений и предварительных условий. Не учитываются ставки по вкладам с капитализацией процентов, дополнительными условиями и услугами (открытие инвестиционного счета, оформление программы накопительного или инвестиционного страхования, покупка дополнительного пакета услуг и так далее), а также вклады, где имеются периоды с различными ставками.

Банк России в конце июля поднял ключевую ставку до 6,5% - сразу на процент. Вслед за этим решением вверх поползли и ставки по депозитам. Эксперты полагают, что до конца года ставки по вкладам могут увеличиться на процент.