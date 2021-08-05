МИД РФ: Черное море из-за НАТО становится опасной зоной противостояния

На фоне учений НАТО Черное море превращается в зону опасного военного противостояния. Об этом заявил директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

"К сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время Черное море из региона мира и добрососедства превращается в зону опасного военного противостояния. Совершенно очевидно, что подобного рода "тренировки" провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации", - цитирует дипломата РИА Новости.

Так Пилипсон ответил на вопрос о том, как учения НАТО Sea Breeze-2021 сказываются на безопасности в Черном море.

Он также отметил, что Россия продолжит обеспечивать свою национальную безопасность как с помощью дипломатических, так и иных инструментов. Москва неоднократно заявляла, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у российских границ "несет в себе конфронтационный заряд", подчеркнул дипломат.

Напомним, с 28 июня по 10 июля в Черном море прошли военные учения НАТО Sea Breeze-2021. В них приняли участие Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция и Латвия. В учениях были задействованы 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц бронетехники и автомобилей.