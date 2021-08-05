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05.08.2021 18:59
Рубрика: Происшествия

Необходимо ужесточить ответственность за киберпреступления - эксперты

Текст: Сергей Бабкин

Кибермошенникам и торговцам персональными данными необходимо ужесточить наказание - такое мнение на круглом столе по цифровой безопасности озвучил общественный деятель и журналист Тимофей Баженов. "Ежегодно из-за них страдают тысячи пожилых людей, - отметил он. - Многие жертвы просто не переживают столь подлого обмана".

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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По мнению Тимофеева Баженова, кибермахинаторы должны почувствовать, что даже за один подобный эпизод можно надолго угодить за решетку. Сейчас же участники этого черного бизнеса, даже если их и ловят, в ином случае могут отделаться обычной "административкой". Участники круглого стола выразили мнение, что статью давно пора сделать уголовной. В Москве и лет 20 назад при желании можно было купить "слитые" базы с номерами телефонов и домашними адресами горожан. Только раньше они содержались на дисках, и торговцев теоретически можно было в прямом смысле поймать за руку. Сегодня же торговля персональными данными ушла в онлайн, и приобрела колоссальные масштабы.

Сейчас на "разводку" мошенников часто попадаются не только пенсионеры, но и молодые люди, осведомленные о многих методах киберпреступников. "Электронные" воры входят в доверие, поскольку им становятся известны данные банковских карт, а иногда даже и информация о состоянии счетов. Причина этого - и банальные "сливы" информации, и уязвимости в технологических платформах. Растет и технический арсенал мошенников: они активно используют IP-телефонию, используют сервисы подмены адресов.

В итоге, по оценкам Центробанка РФ, у россиян каждый год похищается более 10 млрд руб. - это сопоставимо с бюджетом относительно крупного города. Эти деньги могут расплываться по разным странам и уходить от российского налогообложения. По оценкам Тимофея Баженова, киберпреступников фактически нужно приравнять к ОПГ. Участники дискуссии согласись с тем, что сегодня кибермошенничеству необходимо давать статус тяжкого преступления.

По мнению Тимофея Баженова, статью 159.6. УК РФ ("Мошенничество в сфере компьютерной информации") необходимо изложить в более жесткой редакции, чтобы киберпреступникам давали максимальный срок в 15 лет (сейчас - до 10). А также, полагает общественник, стоит признать отягчающим обстоятельством преступление против людей старше 60 лет. По мнению председателя комиссии по технологиям "Умного города" Общественной палаты Москвы Ильи Массуха, предстоит также упростить и саму форму подачи заявлений от потерпевших.

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