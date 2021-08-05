Необходимо ужесточить ответственность за киберпреступления - эксперты

Кибермошенникам и торговцам персональными данными необходимо ужесточить наказание - такое мнение на круглом столе по цифровой безопасности озвучил общественный деятель и журналист Тимофей Баженов. "Ежегодно из-за них страдают тысячи пожилых людей, - отметил он. - Многие жертвы просто не переживают столь подлого обмана".

По мнению Тимофеева Баженова, кибермахинаторы должны почувствовать, что даже за один подобный эпизод можно надолго угодить за решетку. Сейчас же участники этого черного бизнеса, даже если их и ловят, в ином случае могут отделаться обычной "административкой". Участники круглого стола выразили мнение, что статью давно пора сделать уголовной. В Москве и лет 20 назад при желании можно было купить "слитые" базы с номерами телефонов и домашними адресами горожан. Только раньше они содержались на дисках, и торговцев теоретически можно было в прямом смысле поймать за руку. Сегодня же торговля персональными данными ушла в онлайн, и приобрела колоссальные масштабы.

Сейчас на "разводку" мошенников часто попадаются не только пенсионеры, но и молодые люди, осведомленные о многих методах киберпреступников. "Электронные" воры входят в доверие, поскольку им становятся известны данные банковских карт, а иногда даже и информация о состоянии счетов. Причина этого - и банальные "сливы" информации, и уязвимости в технологических платформах. Растет и технический арсенал мошенников: они активно используют IP-телефонию, используют сервисы подмены адресов.

В итоге, по оценкам Центробанка РФ, у россиян каждый год похищается более 10 млрд руб. - это сопоставимо с бюджетом относительно крупного города. Эти деньги могут расплываться по разным странам и уходить от российского налогообложения. По оценкам Тимофея Баженова, киберпреступников фактически нужно приравнять к ОПГ. Участники дискуссии согласись с тем, что сегодня кибермошенничеству необходимо давать статус тяжкого преступления.

По мнению Тимофея Баженова, статью 159.6. УК РФ ("Мошенничество в сфере компьютерной информации") необходимо изложить в более жесткой редакции, чтобы киберпреступникам давали максимальный срок в 15 лет (сейчас - до 10). А также, полагает общественник, стоит признать отягчающим обстоятельством преступление против людей старше 60 лет. По мнению председателя комиссии по технологиям "Умного города" Общественной палаты Москвы Ильи Массуха, предстоит также упростить и саму форму подачи заявлений от потерпевших.