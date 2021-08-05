NYT: Обама сократил масштабы празднования своего 60-летия из-за COVID-19

Бывший президент США Барак Обама частично отменил назначенные на субботу празднования своего 60-летия с участием сотен гостей. Такую информацию в среду распространила газета The New York Times.

По словам пресс-секретаря Обамы Ханны Хэнкинс, решение о сокращении масштабов мероприятия до узкого круга, в который входят лишь члены семьи и близкие друзья, было принято "в связи с распространением нового "дельта"-штамма", пишет ТАСС.

Вечеринка должна была состояться в особняке Обамы на острове Мартас-Винъярд. Ранее сообщалось, что участие в мероприятии подтвердили 475 человек, включая друзей, близких, бывших подчиненных, чиновников и знаменитостей. Нынешний президент США Джо Байден, занимавший в администрации Обамы пост вице-президента, сообщил, что не будет там присутствовать.